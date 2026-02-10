Teatrino Palazzo Maffei | Gabriella Belli e Giorgina Bertolino su Felice Casorati a Verona e Il sogno del melograno

Da veronasera.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, il Teatrino di Palazzo Maffei festeggia sei anni di attività con un evento dedicato a Felice Casorati. Giovedì 12 febbraio alle 18, Gabriella Belli e Giorgina Bertolino si sono incontrate davanti al pubblico per parlare dell’artista e della mostra

A festeggiare l’anniversario per il sesto anno di Palazzo Maffei a Verona, l’incontro aperto al pubblico con due eccellenze del mondo della ricerca storico artistica, della curatela e della museologia: giovedì 12 febbraio alle ore 18.15 al Teatrino del museo di Piazza delle Erbe, Gabriella Belli.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Palazzo Maffei

Palazzo Maffei: visita alla casa-museo

I visitatori entrano nel Palazzo Maffei, un edificio che si affaccia sulla piazza di Verona.

Napoli accoglie il "Nabucco" al San Carlo: il sogno dell'irpino Michele Maffei diventato realtà

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palazzo Maffei

Nico Vascellari chiude il ciclo d’incontri al Teatrino di Palazzo Maffei di VeronaIl sole del primo sabato di primavera non ha scoraggiato la platea del Teatrino di Palazzo Maffei, a Verona, prima della pausa estiva. A ottobre si riprenderà con il Direttore della Quadriennale di ... exibart.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.