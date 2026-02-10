Teatrino Palazzo Maffei | Gabriella Belli e Giorgina Bertolino su Felice Casorati a Verona e Il sogno del melograno

A Verona, il Teatrino di Palazzo Maffei festeggia sei anni di attività con un evento dedicato a Felice Casorati. Giovedì 12 febbraio alle 18, Gabriella Belli e Giorgina Bertolino si sono incontrate davanti al pubblico per parlare dell’artista e della mostra

A festeggiare l'anniversario per il sesto anno di Palazzo Maffei a Verona, l'incontro aperto al pubblico con due eccellenze del mondo della ricerca storico artistica, della curatela e della museologia: giovedì 12 febbraio alle ore 18.15 al Teatrino del museo di Piazza delle Erbe, Gabriella Belli.

