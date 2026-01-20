Napoli accoglie il Nabucco al San Carlo | il sogno dell' irpino Michele Maffei diventato realtà
Sul palco del teatro napoletano, tra le figure che raccontano la storia di un popolo e dei suoi destini, c'era anche Michele Maffei, artista e regista di Solofra È stato un lungo applauso, che sembrava non voler finire, a salutare la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo. Dieci minuti in cui il tempo si è sospeso, e la sala, colma di luci e di voci, ha reso omaggio a una musica antica e potente, capace di attraversare la memoria di ciascuno come un vento che scuote le cose e i ricordi.
Natale dell’Anm al Perrino: un sogno diventato realtà per i piccoli pazienti microcitemiciNel reparto del Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, si è respirata un’atmosfera di calore e solidarietà durante il secondo Natale organizzato dall’Anm per i bambini microcitemici.
Nabucco di Giuseppe Verdi in scena al Teatro di San Carlo di NapoliIl Teatro di San Carlo di Napoli presenta la produzione di Nabucco di Giuseppe Verdi, inserita nella stagione d'opera 20252026.
Teatro San Carlo di Napoli, torna il «Nabucco» con cinque superstar - Eccoli i magnifici cinque, le voci superstar del cast ... ilmattino.it
Nabucco di Giuseppe Verdi in scena al Teatro di San Carlo di Napoli - La Stagione d'Opera 2025/2026 del Teatro di San Carlo di Napoli mette in scena Nabucco, dramma lirico di Temistocle Solera su musica di Giuseppe Verdi, in cartellone da domenica 18 gennaio (ore 17:00) ... adnkronos.com
