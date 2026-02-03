Tassi fermi al 2% Bce verso la conferma | cosa cambia per mercati e mutui

La Banca centrale europea e la Bank of England si preparano a riunirsi per decidere le mosse sulla politica monetaria del 2026. I tassi restano fermi al 2%, ma l’attesa cresce: cosa cambierà per i mercati e per chi ha un mutuo in tasca? Gli investitori e i mutuatari aspettano di capire se ci saranno novità o conferme.

Bce e Bank of England sono in procinto di riunirsi per decidere la politica monetaria del 2026. Si tratta di un incontro molto atteso, non solo da parte degli analisti, ma anche di chi osserva il mercato, tra investitori e mutuatari. È molto probabile, dicono gli esperti, che gli istituti centrali lascino i tassi invariati. Una decisione che potrebbe arrivare in continuità con la Fed, che la scorsa settimana ha deciso di mantenere invariati i tassi, dopo tre ritocchi al ribasso consecutivi. Ora, con Kevin Warsh alla guida della banca centrale USA, potrebbe cambiare il rapporto di forza tra dollaro ed euro.

