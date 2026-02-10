Taratata Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa | la reazione di Emanuel Lo

Durante la trasmissione di ieri sera, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando a sorpresa Giorgia. La cantante si è lasciata andare, mentre il pubblico in studio e sui social reagiva subito, tra stupore e commenti. Emanuel Lo, presente in sala, ha assistito alla scena senza intervenire, lasciando tutti a parlare di quell’istante improvviso.

Il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata non è passato inosservato e non solo per la musica. Tra performance dal vivo, grandi ospiti e momenti di spettacolo puro, una scena inaspettata ha acceso i riflettori e fatto immediatamente il giro dei social. Un gesto improvviso, accolto tra stupore e ironia, ha aggiunto pepe a una serata già molto commentata, trasformando Taratata in uno degli eventi televisivi più discussi del momento. Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata e sorprende il pubblico. È successo tutto nel giro di pochi secondi, davanti a migliaia di spettatori presenti e a un pubblico televisivo attento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ieri sera a Taratata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando a sorpresa Giorgia sulle labbra.

Ieri sera su Canale 5, durante lo show Taratata condotto da Paolo Bonolis, il presentatore è stato fotografato mentre baciava Giorgia.

