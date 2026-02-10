Taratata | Mediaset si è finalmente ricordata di avere Paolo Bonolis

Mediaset ha deciso di mettere di nuovo sotto i riflettori Paolo Bonolis, che dopo un anno e mezzo di assenza torna in prima serata come solista. Il conduttore si è fatto sentire, ricordando a tutti di essere ancora un grande protagonista della televisione italiana e di meritare più spazio. La rete ha scelto di puntare su di lui, sperando di ritrovare i fasti di un tempo.

A unire le diverse esibizioni è proprio Paolo Bonolis che, con la sua dialettica a mitraglietta, la sua ampia conoscenza musicale e la sua innata dote di innescare sempre la battuta giusta al momento giusto, si dimostra un padrone di casa ineccepibile oltre che un fuoriclasse cui bisognerebbe affidare più programmi come Taratata. Era da un anno e mezzo che non vedevamo Bonolis come solista dopo la fine dell'ultima edizione di Ciao Darwin, e francamente non capiamo perché Mediaset ci abbia messo così tanto a offrirgli un'alternativa. Insieme al carisma, poi, Bonolis ha capito che per far funzionare un programma come Taratata serviva una cornice dentro la quale posizionarlo: in questo caso, il racconto dei luoghi che hanno accolto non solo le canzoni ma anche i cantanti che le hanno portate al successo.

