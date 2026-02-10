Taratata Giorgio Panariello bacchetta Paolo Bonolis | Finalmente elegante Il conduttore incassa e si rifà su Biagio Antonacci

Lo show musicale Taratata torna in tv dopo vent’anni e subito fa parlare di sé. Nella prima puntata, Giorgio Panariello ha commentato con ironia l’intervento di Paolo Bonolis, che si era presentato in modo poco elegante. Il conduttore ha preso la battuta e ha risposto con una battuta su Biagio Antonacci, dimostrando di non prendersi troppo sul serio. La serata ha riscosso entusiasmo tra il pubblico, che ha apprezzato il ritorno di un grande classico della musica italiana.

Lo show musicale Taratata, format che non andava in onda da vent'anni, torna ad emozionare i telespettatori appassionati di grande musica e parte col botto già nella prima delle due puntate. Paolo Bonolis, mattatore d’eccellenza, accoglie i vari cantanti che si esibiscono in duetti d'eccezione e.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Giorgio Panariello Taratata: Paolo Bonolis torna (finalmente) in prima serata Dopo mesi di assenza, Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5. Taratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis Taratata torna in onda su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis, dopo quasi 25 anni dall’ultima edizione trasmessa su Rai 1. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgio Panariello Argomenti discussi: Taratata, Giorgio Panariello bacchetta Paolo Bonolis: Finalmente elegante. Il conduttore incassa e si rifà su Biagio Antonacci. Taratata con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali – La scaletta e tutti i duettiStasera lo show musicale condotto da Paolo Bonolis con super ospiti Antonacci, Emma, Giorgia, Ligabue, Elisa e Pezzali ... ilfattoquotidiano.it Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraioA poche settimane da Sanremo, Canale 5 punta sulla grande musica: Taratata torna con Paolo Bonolis e una prima puntata evento tra ospiti d'eccezione, duetti inediti e performance rigorosamente live. movieplayer.it Nella serata dell’8 febbraio alla Chorus Arena il ritorno dello show televisivo condotto da Paolo Bonolis Circa 4.500 persone hanno assistito allo show: dal duetto Pezzali-Giorgia alla magia della voce di Elisa. Ospite anche Giorgio Panariello facebook

