Dopo mesi di assenza, Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5. Questa sera e domani il conduttore presenta due serate speciali dedicate alla musica, con ospiti di grande calibro come Elisa, Ligabue, Giorgia e Max Pezzali. La sua presenza in tv fa già parlare i fan, pronti a seguirlo di nuovo in prima linea.

Insieme a performance straordinarie e duetti inediti, a tenere le fila di tutto sarà lui: Paolo Bonolis, professionista eclettico e straordinario della nostra televisione che torna non solo a uno dei suoi primi amori, ovvero la musica, ma anche nella collocazione in cui tutti vorremmo vederlo più spesso, la prima serata. Attraverso la presenza di questi grandi 12 artisti che si racconteranno attraverso la musica, i testi, le sonorità e le melodie, Taratata celebrerà l’essenza più pura della musica dal vivo con un allestimento che prevederà un grande palco centrale - cuore dello show - che ospiterà straordinarie esibizioni artistiche che coinvolgeranno il pubblico presente alla grande Festa della Musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taratata: Paolo Bonolis torna (finalmente) in prima serata

