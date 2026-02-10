Taratatà le pagelle | Bonolis un Marzullo logorroico 5 Panariello e ' la moglie brutta' 4 l' eterna incredulità di Max Pezzali 9

La prima puntata di ‘Taratatà’, il nuovo show di Paolo Bonolis su Canale 5, ha fatto discutere. Il conduttore si è cimentato in un programma che sembra voler puntare in alto, cercando di avvicinare lo stile del Festival di Sanremo. Tra pagelle dure e battute, il pubblico ha visto Bonolis nel suo ruolo, ma anche qualche battuta infelice, come quella su Panariello e la “moglie brutta”. La puntata si è aperta con un mix di momenti divertenti e critiche, mentre gli ospiti si sono lasciati andare a

La prima puntata di ‘Taratatà’, show musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 forse vuole dimostrare che pure Mediaset potrebbe fare il Festival di Sanremo. Ma più in grande. Anzi, troppo in grande. Gli artisti coinvolti sono di primissimo piano tra Giorgia, Ligabue, Elisa, Emma, Biagio.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Taratatà Show Taratata Rinasce: Bonolis sfida la concorrenza con Elisa, Giorgia e Pezzali per una celebrazione della musica italiana. Paolo Bonolis torna in tv con “Taratata” e sfida la concorrenza puntando su grandi nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia e Pezzali. "Taratata", Giorgio Panariello bacchetta Paolo Bonolis: "Finalmente elegante". Il conduttore incassa e si rifà su Biagio Antonacci Lo show musicale Taratata torna in tv dopo vent’anni e subito fa parlare di sé. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Taratatà Show Argomenti discussi: Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto; Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9); Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica, da Giorgia a Annalisa; Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo. Taratata ospiti 16 febbraio 2026, cantanti seconda puntata: la scaletta del concerto con Paolo BonolisTaratata ospiti 16 febbraio 2026, la scaletta del concerto con Paolo Bonolis. Taratata cantanti 16 febbraio 2026 ... spettacoloitaliano.it Taratatà con Paolo Bonolis su Canale 5: cast e scalettaTaratatà – Al centro della musica, è uno show musicale-evento suddiviso in due serate su Canale 5, e condotto da Paolo Bonolis. Registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, va in onda in prima serata ... msn.com Giorgia pazzesca mentre canta "Hanno Ucciso L'Uomo Ragno" con Max Pezzali #maxpezzali #giorgia Questa sera, lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale5 a "taratata". facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.