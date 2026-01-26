Un colono israeliano ha puntato un fucile contro due carabinieri in Cisgiordania | proteste dalla Farnesina

Un incidente in Cisgiordania vede un colono israeliano puntare un fucile contro due carabinieri italiani durante un sopralluogo. La Farnesina ha espresso proteste ufficiali a Israele, condannando l’episodio e chiedendo garantire la sicurezza del personale italiano nella regione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione crescente tra le parti, con attenzione internazionale sulla situazione in Cisgiordania e sul rispetto delle missioni diplomatiche.

I due militari si trovavano vicino Ramallah per un sopralluogo preliminare a una missione degli ambasciatori Ue. Sarebbero stati interrogati e minacciati da un uomo in abiti civili, poi una persona al telefono avrebbe spiegato che si trovavano in "un'area militare" che però non è risultata ai controlli del ministero degli Esteri. Previsti "nuovi passi di protesta al massimo livello politico" Secondo quanto riferito dalla Farnesina, un uomo in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, ha puntato un fucile contro i due carabinieri, che erano muniti di passaporti e tesserini diplomatici, e riconoscibili anche dall'auto con targa diplomatica.🔗 Leggi su Today.it

In Cisgiordania, due carabinieri in servizio presso il consolato di Gerusalemme sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato loro un fucile.

Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania.

