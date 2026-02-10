Nessuna impronta sull’arma di Mansouri dopo le analisi preliminari la difesa del poliziotto | Attesa per indagini genetica

Le indagini sull’omicidio di Abderrahim Mansouri continuano senza sosta. Dopo le analisi preliminari, gli investigatori hanno confermato che non ci sono impronte sull’arma usata. La difesa del poliziotto coinvolto aspetta ora i risultati delle analisi genetiche per chiarire eventuali altri dettagli. La scena resta sotto osservazione, mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto durante quel controllo nel quartiere Rogoredo.

Proseguono le indagini sull’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri, colpito da un proiettile esploso da un poliziotto, durante un controllo antispaccio nel quartiere Rogoredo a Milano il 26 gennaio. Sulla pistola, secondo la difesa, “non sono state delegate ricerche di impronte e la attività preliminare (utilizzo luci forensi) ha dato esito negativo “. Non sarebbero, quindi, presenti impronte sull’arma. Tuttavia, sono state eseguite “plurime campionature su più parti dell’arma per la ricerca di tracce genetiche che dovrebbero essere disponibili in 8 giorni”. Subito dopo la morte del 28enne, era emerso che l’uomo avesse puntato una pistola – poi risultava a salve – contro l’agente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo di 28 anni è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento.

Garlasco, ecco tutte le prove da decifrare dopo l’incidente probatorio: la genetica, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto.

