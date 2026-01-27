Lo sparo letale e il colpo alla testa | così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo
In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale. La vittima, Abderrahim Mansouri, era collegata al clan Mansouri, coinvolto nel traffico di droga nel quartiere di Rogoredo. L'episodio si è svolto nel tardo pomeriggio, in un contesto di tensione e criminalità, in una zona remota della città.
Milano, 27 gennaio 2026 – Sono quasi le 18, siamo nel tratto più isolato di via Impastato, che si fa budello sterrato prima di lasciarsi a sinistra l’ingresso del campo nomadi. Da un lato, c’è la tangenziale. Dall’altro, il terminal bus, un parcheggio multipiano e il capolinea della linea gialla della metropolitana. Più avanti ci sono soltanto vegetazione incolta, angusti camminamenti da percorrere sotto il livello della strada e anfratti naturali che puntualmente i pusher riempiono con tavolini e bilancini per farne i loro avamposti di fortuna. Sparatoria Via Giuseppe Impastato,. Milano, 26 Gennaio 2026, AnsaAndrea Fasani Un enorme market della droga . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Impastato Via
"Un colpo al cuore, uno alla testa". Così è stato ucciso il 17enne Amir, simbolo della strage in Iran
Il 17enne Amir Ali Haydari è stato ucciso durante le proteste in Iran, simbolo di una giovane vita spezzata.
Pio Marco Salomone ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto, 15enne si costituisce: «Sono stato io a sparare»
Ultime notizie su Impastato Via
Argomenti discussi: Lo sparo letale e il colpo alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato. Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo; Cnn: Presto il comandante del Border Patrol lascerà Minneapolis. Trump sente Walz: In sintonia - Nbc: il numero di agenti del Border Patrol a Minneapolis calerà in settimana; Uccisione dell'orsa Amarena: perché il processo rischia di bloccarsi; Tom Homan risponde alla spinta dei democratici sulla responsabilità: Vieni a prenderne un po.
Lo sparo letale e il colpo alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato. Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di RogoredoIl marocchino 28enne impugnava una pistola a salve senza tappo rosso. Il poliziotto indagato e interrogato in Questura. Diversi blitz negli ultimi 5 anni hanno cercato di debellare l’organizzazione cr ... ilgiorno.it
Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato. Fermo, polizia: poi lo sparo alla testa da 15 metriRogoredo, il giovane si è avvicinato alla pattuglia in divisa e in borghese che controllava uno spacciatore: era armato di una pistola a salve. Freddato dal colpo esploso da un agente. Aveva droga: ... msn.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.