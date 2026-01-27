Lo sparo letale e il colpo alla testa | così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale. La vittima, Abderrahim Mansouri, era collegata al clan Mansouri, coinvolto nel traffico di droga nel quartiere di Rogoredo. L'episodio si è svolto nel tardo pomeriggio, in un contesto di tensione e criminalità, in una zona remota della città.

Milano, 27 gennaio 2026 – Sono quasi le 18, siamo nel tratto più isolato di via Impastato, che si fa budello sterrato prima di lasciarsi a sinistra l’ingresso del campo nomadi. Da un lato, c’è la tangenziale. Dall’altro, il terminal bus, un parcheggio multipiano e il capolinea della linea gialla della metropolitana. Più avanti ci sono soltanto vegetazione incolta, angusti camminamenti da percorrere sotto il livello della strada e anfratti naturali che puntualmente i pusher riempiono con tavolini e bilancini per farne i loro avamposti di fortuna. Sparatoria Via Giuseppe Impastato,. Milano, 26 Gennaio 2026, AnsaAndrea Fasani Un enorme market della droga . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

