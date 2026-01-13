In classe coi cappotti alla scuola d’infanzia | S’intervenga subito

I bambini della scuola dell’infanzia Alba Serena di Torrette sono stati costretti a frequentare le lezioni con i cappotti a causa di problemi alla caldaia. Le famiglie hanno segnalato la situazione alle autorità locali, regionali e alla direzione scolastica, chiedendo un intervento tempestivo per garantire un ambiente scolastico adeguato e sicuro.

I bambini della materna Alba Serena di Torrette al freddo a causa di malfunzionamenti della caldaia, le loro famiglie scrivono ai vertici delle amministrazioni territoriali, dal Comune alla Regione passando per la Provincia, e al dirigente scolastico. I problemi al sistema di riscaldamento dell’edificio di Torrette che ospita la scuola materna hanno iniziato a palesarsi lo scorso autunno e, con una cadenza sempre più frequente, per intere giornale l’edificio è rimasto al freddo. Il problema ha iniziato a farsi pesante proprio alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, con le temperature che ad Ancona in determinati momenti della giornata hanno sfiorato se non addirittura toccato la quota dello zero termico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

