La svolta green di Palazzo Satellite | fotovoltaico isolamento termico e led per abbassare i consumi

Da messinatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Satellite di piazza della Repubblica si sta rinnovando con interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare l’efficienza energetica. Sono stati installati pannelli fotovoltaici, sistemi di isolamento termico e luci a LED, per ridurre i consumi e promuovere un approccio più sostenibile. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un futuro più ecologico e responsabile, senza alterare l’aspetto originale della struttura.

Avrà un futuro decisamente “green” Palazzo Satellite. La struttura di piazza della Repubblica è al centro di una corposa riqualificazione ormai alle battute conclusive. Il Comune ha infatti stanziato circa 1 milione di euro, derivanti da un finanziamento del ministero della Transizione Ecologica. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Isolamento Termico e Acustico

Leggi anche: Isolamento termico interno: se commetti questi errori butti solo i soldi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La svolta green di Palazzo Satellite: fotovoltaico, isolamento termico e led per abbassare i consumi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.