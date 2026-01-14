La svolta green di Palazzo Satellite | fotovoltaico isolamento termico e led per abbassare i consumi

Palazzo Satellite di piazza della Repubblica si sta rinnovando con interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare l’efficienza energetica. Sono stati installati pannelli fotovoltaici, sistemi di isolamento termico e luci a LED, per ridurre i consumi e promuovere un approccio più sostenibile. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un futuro più ecologico e responsabile, senza alterare l’aspetto originale della struttura.

Avrà un futuro decisamente "green" Palazzo Satellite. La struttura di piazza della Repubblica è al centro di una corposa riqualificazione ormai alle battute conclusive. Il Comune ha infatti stanziato circa 1 milione di euro, derivanti da un finanziamento del ministero della Transizione Ecologica.

