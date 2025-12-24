Dal Consiglio provinciale via libera al bilancio e al Piano Territoriale di Area Vasta
Il Consiglio provinciale, nell’ultima seduta del 2025, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav). Preceduto dall’Assemblea dei sindaci (presenti 21 Comuni su 27), che ha espresso all’unanimità parere favorevole sullo schema di Bilancio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
