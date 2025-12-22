macerata 3 fano 0 BANCA FISIOMED: Novello 7, Pedron 1, Garello 4, Fall 13, Diaferia, Ambrose 6, Zhelev 8, Karyagin 23, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Pesciaioli, Talevi. All: Giannini. ESSENCE HOTELS FANO: Coscione, Merlo 8, Roberti 4, Galdenzi, Rizzi, Ricci 6, Tonkonoh 16, Fornal 6, Arguelles Sanchez, Mengozzi 2. All: Moretti. Arbitri: Gianmarco Lentini, Maurizio Merli. Parziali: 25-22; 25-16; 31-29. Note: Battute punto Fano 2 con 10 errori, Macerata 6 con 18 errori. Muri punto Fano 6, Macerata 9, Attacco punto Fano 44%, Macerata 52%, Ricezione positiva Fano 48% (21% perfetta), Macerata 55% (28% perfetta). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macerata travolge Fano nel derby marchigiano. Ritorno alla vittoria e operazione sorpasso riuscita

