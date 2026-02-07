Eccellenza Jesina trionfa | doppietta Massei affonda Montegranaro e ipoteca la salvezza ospite

La Jesina conquista una vittoria fondamentale battendo il Montegranaro 2-0. Filippo Massei segna entrambi i gol, portando la squadra alla vittoria e mettendo una buona ipoteca sulla salvezza. La partita si è giocata ieri, 7 febbraio 2026, in un match decisivo per le sorti di entrambe le squadre.

La Jesina piega il Montegranaro con una doppietta di Filippo Massei, affondando le speranze di salvezza della squadra marchigiana in un match cruciale disputato ieri, 7 febbraio 2026. La sconfitta, pesante e inequivocabile, lascia il Montegranaro in una posizione sempre più precaria nella classifica di Eccellenza, con un margine di errore ormai assai ridotto. La partita, giocata davanti a circa duecento spettatori, si è consumata in un clima di alta tensione, consapevolezza della posta in palio e, alla fine, rammarico per gli ospiti che hanno sprecato un’occasione d’oro nel primo tempo. L’incontro, che si è svolto a Jesi, ha visto fin da subito un approccio tattico teso e combattuto, con entrambe le formazioni determinate a non concedere spazi agli avversari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa settimana la Jesina gioca in anticipo contro il Montegranaro.

Il Trodica annuncia l’ingaggio di Andrea Cosignani e Exauce Salvemini, entrambi nuovi acquisti per la gara contro la Jesina.

