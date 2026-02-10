Sushi fantasma in un ristorante | la Guardia di Finanza sequestra 58 kg di pesce

La Guardia di Finanza ha sequestrato 58 chili di pesce in un ristorante di Merano. Gli investigatori hanno scoperto che il pesce, destinato a essere usato per il sushi, non era stato regolarmente controllato o registrato. L’operazione arriva dopo alcuni controlli di routine, che hanno portato alla scoperta di questa merce non tracciata. La gestione del ristorante ora rischia sanzioni e eventuali provvedimenti penali.

Un ristorante di Merano è al centro di un'indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 58 kg di pesce destinato alla preparazione di sushi. L'operazione, condotta nell'ambito di controlli intensificati in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ha rivelato irregolarità nella tracciabilità e nella conservazione dei prodotti ittici, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. I finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano hanno effettuato un'ispezione mirata in un ristorante asiatico di Merano, concentrandosi sulla verifica della regolarità dell'assunzione dei dipendenti e sul rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare.

