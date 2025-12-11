Inchiesta sull' urbanistica a Milano la guardia di finanza sequestra un palazzo in zona Brera
La Guardia di Finanza ha sequestrato un palazzo in zona Brera, Milano, nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica e il progetto immobiliare
Al centro del provvedimento il progetto immobiliare "Unico-Brera" in via Anfiteatro, di cui si era già parlato in alcuni atti delle indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Inchiesta di Report sulla lavorazione della carne, Ausl e Nas nello stabilimento reggiano della Bervini: https://www.reggionline.com/inchiesta-report-sulla-lavorazione-della-carne-ausl-nas-anche-nello-stabilimento-reggiano-della-bervini-video/#google_vignett - facebook.com Vai su Facebook
L’inchiesta sul mondo arbitrale a cura di Michele Criscitiello e Ylenia Frezza è fuori ora sul canale YouTube di @MCriscitiello youtu.be/6wnJH4dqx9U?si… #sportitalia #criscitiello #arbitri #seriea #inchiesta Vai su X
Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico-Brera”: 27 indagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico- Lo riporta tg24.sky.it
Inchiesta urbanistica, a Milano sequestrato un palazzo in zona Brera con l’accusa di abuso edilizio - Brera: secondo i pm sarebbero stati commessi abusi edilizi, sottostimati gli oneri di urbani ... milanofinanza.it scrive