Inchiesta sull' urbanistica a Milano la guardia di finanza sequestra un palazzo in zona Brera

La Guardia di Finanza ha sequestrato un palazzo in zona Brera, Milano, nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica e il progetto immobiliare

Al centro del provvedimento il progetto immobiliare "Unico-Brera" in via Anfiteatro, di cui si era già parlato in alcuni atti delle indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

