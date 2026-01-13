Stipendi docenti e ATA aumenti e arretrati entro il 23 gennaio una tantum entro febbraio pagamento supplenze brevi e saltuarie a marzo

Entro il 23 gennaio verranno erogati gli stipendi di gennaio, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. Sono previsti anche arretrati e un pagamento una tantum entro febbraio. A marzo saranno invece liquidate le retribuzioni relative alle supplenze brevi e saltuarie. Questa comunicazione riguarda docenti e personale ATA, con aggiornamenti su incrementi salariali e scadenze di pagamento.

Novità stipendi Docenti e ATA: nel 2026 aumenti fino a 194 € mensili lordi e arretrati fino a 2.261 € lordi (cifre nel dettaglio e opportunità di credito agevolato) - 2024 ha portato ad aumenti stipendiali da 110 € a 185 € mensili lordi per i Docenti e da 85 € a 194 € mensili lordi per il Personale ATA. orizzontescuola.it

Arretrati NoiPA scuola e ATA: pagamenti in arrivo, ecco quando sarà la liquidazione - Scopriamo le date dei pagamenti degli arretrati del personale scolastico e le novità sul contratto ATA con le richieste di ANIEF. alfemminile.com

Arretrati stipendi docenti e ATA, parte l’emissione NoiPA del 12 gennaio: cedolino visibile quando - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.