Süppéra d’Argint seconda serata nel segno delle donne e della cucina del territorio

La seconda serata della Süppéra d’Argint, dedicata alle donne e alla cucina del territorio, ha visto sfidarsi Viviana Bergamaschi e Ornella Piria. La competizione, promossa dall’Accademia della cucina piacentina con il sostegno di enti locali, prosegue nel segno della valorizzazione delle tradizioni culinarie e del talento femminile. Un evento che conferma l’impegno nella promozione delle eccellenze gastronomiche locali.

Viviana Bergamaschi e Ornella Piria protagoniste di una sfida culinaria che valorizza tradizione, qualità e identità piacentina Ed anche per questa seconda serata è necessario segnalare quanta attenzione ile concorrenti riservino, nelle loro ricette, alla tradizione del territorio. La giuria per l'occasione era composta dal presidente Alberto Paganuzzi, dal vicepresidente Mauro Sangermani, dal giornalista Giuseppe Romagnoli, dal Delegato Ais di Piacenza Giovanni Derba e dallo chef della "Taverna Rabarbaro" di piazza Cittadella a Piacenza Simone Tagliaferri. Ospiti della serata Davide Sartori per la Banca di Piacenza, Giorgia Agolini moglie di Tagliaferri e Daniele Benedetti vincitore della passata edizione.

