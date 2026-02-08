Sci alpino Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming combinata a squadre maschile

A Milano Cortina 2026, la gara di combinata a squadre maschile si prepara a sorprendere gli spettatori. La formula innovativa mette insieme velocità e tecnica, portando in pista atleti di alto livello. La competizione si svolgerà con orari e modalità di streaming che permetteranno a tutti di seguire ogni momento in diretta.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, la combinata a squadre maschile presenta una formula innovativa che coniuga velocità e tecnica per trasformare una disciplina tradizionalmente individuale in una sfida collettiva. La prova si svolge sulla pista Stelvio di Bormio e unisce due discipline in un’unica gara di squadra, dove le prestazioni di due specialisti di ogni nazione si sommano per assegnare le medaglie. Ogni Paese seleziona una coppia di atleti formata da un velocista impegnato nella discesa libera e da uno specialista delle discipline tecniche che gareggia nello slalom. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domani alle 10, gli appassionati di sci alpino potranno seguire in tv la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la discesa libera maschile apre ufficialmente le competizioni di sport invernali.

