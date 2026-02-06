Sci alpino Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming della discesa maschile

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la discesa libera maschile apre ufficialmente le competizioni di sport invernali. Gli appassionati aspettano con entusiasmo questa prima gara, che si svolgerà con orari e modalità di streaming da confermare. La corsa promette emozioni intense e un debutto all’altezza delle aspettative.

Alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 la discesa libera maschile inaugura ufficialmente la scena delle gare di sport invernali, offrendo ai fan la prima possibilità di salire sul podio olimpico. La prova si svolge sulla Stelvio di Bormio, un tracciato rinomato per la sua complessità tecnica e per le sfide offerte agli atleti, che si giocano l’ingresso immediato nella storia della manifestazione. La gara apre ufficialmente il programma olimpico con una delle piste più suggestive del panorama internazionale, situata sul tracciato Stelvio di Bormio. L’impostazione tecnica della discesa richiede un controllo impeccabile e una gestione ottimale dell’inerzia, in un contesto che premia la precisione e la velocità, tra tratti selettivi e rettilinei ad alto ritmo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domani alle 11, gli atleti di sci alpino scendono in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina.

