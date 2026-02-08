Startlist combinata maschile sci alpino Bormio | orari tv streaming pettorali degli italiani

Domani a Bormio si svolge la combinata a squadre maschile di sci alpino, un altro evento che assegnerà un titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La discesa in programma alle 10:00 attira l’attenzione di appassionati e tifosi, pronti a seguire gli italiani in gara. La startlist, gli orari e le modalità di visione sono pronti, con i pettorali degli atleti italiani già noti.

Domani, lunedì 9 febbraio, a Bormio (Italia) si assegnerà un altro titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la combinata a squadre maschile, con la discesa alle ore 10.30 e lo slalom alle 14.00. Saranno al cancelletto di partenza 21 coppie in rappresentanza di 9 Paesi. Tutti inseriti nel primo gruppo di merito i quattro discesisti azzurri: Florian Schieder (Italia 4) partirà con il pettorale numero 8, Giovanni Franzoni (Italia 1) con il 9, Dominik Paris (Italia 2) con il 12, e Mattia Casse (Italia 3) con il 15. Nella seconda manche toccherà invece agli slalomisti: Tobias Kastlunger per Italia 4, Alex Vinatzer per Italia 1, Tommaso Sala per Italia 2, e Tommaso Saccardi per Italia 3.

