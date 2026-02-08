orari tv streaming e pettorali azzurri per la combinata maschile di sci alpino a bormio

Questa mattina a Bormio si sono aperti gli appuntamenti per la combinata maschile di sci alpino, in attesa della gara di lunedì 9 febbraio. La competizione, che assegnerà un nuovo titolo ai Giochi di Milano Cortina 2026, avrà orari e dirette tv ancora da definire, ma già si conoscono i pettorali degli azzurri che scenderanno in pista. Gli appassionati seguono con attenzione ogni dettaglio, pronti a tifare gli atleti italiani in questa importante tappa del circuito olimpico.

In programma lunedì 9 febbraio a Bormio, si assegnerà un nuovo titolo della combinata a squadre maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’evento mette a confronto squadre provenienti da nove paesi con ventuno coppie al via, includendo una discesa mattutina e uno slalom pomeridiano che misurano velocità, tecnica e coesione tra i membri della squadra. L’Italia partecipa con atleti impegnati nelle due specialità, e l’esito verrà seguito con attenzione a livello internazionale. La giornata di gara comprende due prove distinte che compongono la combinata a squadre: la discesa e lo slalom, entrambe valide per la classifica finale della manifestazione olimpica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

A Milano Cortina 2026, la gara di combinata a squadre maschile si prepara a sorprendere gli spettatori.

La discesa maschile e la prova femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronti a partire.

