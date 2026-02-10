SuperG Franzoni ci riprova | l' azzurro può puntare l' oro? Le quote

Franzoni prova di nuovo a conquistare l’oro nel SuperG. Dopo aver ottenuto l’argento nella gara libera, l’azzurro si presenta determinato, sperando di fare meglio questa volta. Tuttavia, per vincere, dovrà superare avversari fortissimi come Odermatt e von Allmen, che sono i grandi favoriti. La gara si annuncia combattuta e ancora tutta da seguire.

Il nostro atleta di punta dello sci maschile affida a questa gara la speranza di arrivare al successo dopo l'argento nella libera: ma ci sono Odermatt e von Allmen da battere. In discesa libera ha conquistato una splendida medaglia d'argento, nella combinata era in testa alla gara prima dello slalom di Vinatzer che l'ha fatto precipitare al settimo posto. Ora un altro tentativo con grandi ambizioni: scopriamo le quote Franzoni vincente SuperG in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 11.30. Giovanni ha dimostrato di essere diventato ormai uno dei migliori discesisti a livello mondiale e quindi si giocherà anche queste possibilità di arrivare alla medaglia d'oro in SuperG.

Segui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, con aggiornamenti sulla seconda prova di discesa femminile alle 11.

Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG Wengen 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati e le emozioni della competizione.

