Segui in tempo reale la gara di Sci alpino SuperG Wengen 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati e le emozioni della competizione. Oggi, l’azzurro Franzoni si distingue con una prestazione eccezionale sulla Lauberhorn. Restate con noi per non perdere nessuna novità e aggiornamenti sulla seconda prova di discesa femminile prevista alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 14.16 Prima vittoria in carriera per Giovanni Franzoni che ha dipinto sulla Lauberhorn con il pettorale uno, conducendo la gara dall'inizio alla fine. Con un'ottima Kernen-S e con uno spaziale settore finale l'italiano si è messo tutti alle spalle, compresi Franjo Von Allmen e Marco Odermatt. 14.15 Quarantacinquesima posizione per Cater. Giovanni Franzoni vince il Super G di Wengen!! 14.14 Partito Martin Cater, ultimo atleta in pista. 14.13 Quarantaseiesima posizione per Juhan Luik a 7.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! L’azzurro trionfa sulla Lauberhorn

