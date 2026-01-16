LIVE Sci alpino SuperG Wengen 2026 in DIRETTA | FENOMENO FRANZONI! Azzurro ad un passo dal sogno

Segui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, con aggiornamenti sulla seconda prova di discesa femminile alle 11. Resta aggiornato sui risultati e sulle protagoniste di questa gara importante, con un focus particolare sul talento azzurro Franzoni. Una cronaca precisa e puntuale per tifosi e appassionati di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.26 L'americano paga 1.82 secondi dopo la Kernen-S. 13.25 Partito Jared Goldberg 13.24 Jocher chiude in ventesima posizione a 2.84 da Franzoni. 13.23 Partito Simon Jocher. L'intervallo di partenza resta di 2 minuti 13.22 Questi i prossimi atleti a partire: 23 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 25 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol 27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 28 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

