Taekwondo | esami superati per gli atleti dell' Asd Tae Action Center

BRINDISI - Ottimi risultati per gli atleti dell'Asd Tae Action Center, impegnati negli esami per il passaggio di grado. L'evento si è svolto in un clima di grande prestigio, dato che la società brindisina di taekwondo è stata premiata solo pochi giorni fa dal Coni con la Stella al Merito Sportivo.

