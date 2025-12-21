Taekwondo | esami superati per gli atleti dell' Asd Tae Action Center

21 dic 2025

BRINDISI - Ottimi risultati per gli atleti dell'Asd Tae Action Center, impegnati negli esami per il passaggio di grado. L'evento si è svolto in un clima di grande prestigio, dato che la società brindisina di taekwondo è stata premiata solo pochi giorni fa dal Coni con la Stella al Merito Sportivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

