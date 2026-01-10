Fabrica di Roma l' illusione dell' acqua potabile dopo 13 anni dura un mese | torna l' incubo arsenico e alluminio

Dopo tredici anni di attese, Fabrica di Roma aveva finalmente riacquistato l’acqua potabile. Tuttavia, dopo un mese di normalità, si ripresentano i problemi di contaminazione da arsenico e alluminio. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente.

Sembrava la fine di un'odissea, invece è stato solo un breve miraggio di normalità. Appena un mese fa Fabrica di Roma festeggiava un traguardo atteso per tredici lunghi anni, ovvero il ritorno alla piena potabilità dell'acqua pubblica. Un entusiasmo che si è infranto bruscamente nella giornata di.

