' Sunday lab' approfondimenti esperienziali e culturali del Coro di voci bianche
Domenica 15, alla Basilica di San Giorgio di Ferrara, si svolge il primo di cinque incontri dedicati al Coro di voci bianche. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 nella sala con il fortepiano, presso il nucleo culturale della città. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro e le esperienze di questa formazione giovanile.
Si terrà domenica 15 (dalle 15 alle 18), presso il nucleo aggregativo e culturale della città, alla Basilica di San Giorgio, nella sala con fortepiano, il primo appuntamento di una serie di cinque incontri dedicati ad approfondimenti esperienziali e culturali del Coro di voci bianche di Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su Coro Voci Bianche
Emozioni in musica col concerto del Coro di Voci Bianche al ’Gaslini’
Il Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice si è tenuto nell’aula magna dell’Istituto Gaslini.
Maggio Fiorentino, in scena il concerto di Natale col coro di voci bianche
PROGRAMMI DI MARTEDI' 10 FEBBRAIO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.