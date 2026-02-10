' Sunday lab' approfondimenti esperienziali e culturali del Coro di voci bianche

Da ferraratoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15, alla Basilica di San Giorgio di Ferrara, si svolge il primo di cinque incontri dedicati al Coro di voci bianche. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 nella sala con il fortepiano, presso il nucleo culturale della città. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro e le esperienze di questa formazione giovanile.

Si terrà domenica 15 (dalle 15 alle 18), presso il nucleo aggregativo e culturale della città, alla Basilica di San Giorgio, nella sala con fortepiano, il primo appuntamento di una serie di cinque incontri dedicati ad approfondimenti esperienziali e culturali del Coro di voci bianche di Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Coro Voci Bianche

Emozioni in musica col concerto del Coro di Voci Bianche al ’Gaslini’

Il Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice si è tenuto nell’aula magna dell’Istituto Gaslini.

Maggio Fiorentino, in scena il concerto di Natale col coro di voci bianche

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.