Emozioni in musica col concerto del Coro di Voci Bianche al ’Gaslini’

Il Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice si è tenuto nell’aula magna dell’Istituto Gaslini. Un momento di musica e sensibilità dedicato ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario dell’ospedale pediatrico. Un’occasione di condivisione e speranza attraverso le melodie, che ha coinvolto presenti e ascoltatori in un’atmosfera di intima emozione.

Una mattinata di emozioni nell'aula magna dell'Istituto 'Giannina Gaslini', dove si è svolto il Concerto di Natale del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, dedicato ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario. Iniziativa nata da un'idea di Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità di Regione Liguria, subito accolta da Michele Galli, Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con l'obiettivo di portare la musica e il messaggio del Natale in uno dei luoghi più significativi e delicati della città.

A Sapri emozione, gospel e solidarietà nel Concerto di Natale del coro “The Angel Voices” - Eventi: Ieri sera il rinnovato Cine Teatro Ferrari di Sapri si è riempito di note, emozioni e partecipazione in occasione di un Concerto di Natale davv ... cilentonotizie.it

Tresenda celebra la musica e la memoria con il concerto “Per Rosa” - Sarà una serata all’insegna dell’emozione, del ricordo e della grande musica corale quella in programma sabato 3 gennaio alle ore 20. intornotirano.it

Musica, emozioni e Giovanni Caccamo per il compleanno del Maestro Moncada - facebook.com facebook

