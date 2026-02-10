Summer Knights Ecco Giorgia

La cantante romana Giorgia si prepara ad esibirsi a Pisa il 23 luglio. Sarà l’unica data in Toscana del suo tour estivo e si terrà in piazza dei Cavalieri, nel cuore del festival Summer Knights. L’evento è promosso dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo e organizzato da Leg-Live Emotion Group.

I biglietti per il concerto saranno disponibili già da stamani alle 11 sul circuito Ticketone. L'annuncio di Giorgia a Pisa arriva in concomitanza con la certificazione da parte di Fimi-Niq del disco d'oro per G, l'ultimo disco di inediti della cantante che si aggiunge ai successi dell'ultimo anno, dal doppio platino per "La cura per me", che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100 mila biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da "G".

