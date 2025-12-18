Un altro big si aggiunge al cartellone di ' Pisa Summer Knights' | c' è anche Emma
Un nuovo grande nome si unisce al cartellone di 'Pisa Summer Knights' 2026, portando entusiasmo e attesa tra il pubblico. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per l’estate toscana, offrendo un calendario ricco di appuntamenti imperdibili. Con ogni novità, il festival si avvicina sempre di più a diventare un evento memorabile, capace di coinvolgere e sorprendere gli spettatori.
Continua ad aggiornarsi a colpi di grandi firme il cartellone di eventi del ‘Pisa Summer Knights’ 2026. Dopo gli annunci della presenza dei Deep Purple e degli Skunk Anansie, arriva la conferma di un'altra grandissima firma sul palcoscenico che nella prossima estate verrà allestito in piazza dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
