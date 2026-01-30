L’oro torna a fare notizia sui mercati. Dopo anni di volatilità, il metallo giallo si riaffaccia come bene di valore, proprio come ai tempi del Medioevo. La domanda cresce e le quotazioni salgono, spingendo gli investitori a puntare di nuovo su questo metallo, considerato da sempre un rifugio contro le incertezze dell’economia.

Nella tradizione, l'oro è sempre stato il vero denaro. Nel Medioevo il metallo giallo ha consolidato il suo ruolo come valuta, non solo come simbolo di potere e oggi torna a occupare questa posizione. Ieri l'oro ha toccato l'ennesimo record, sfiorando in mattinata il valore di 5.600 dollari l'oncia, prima di retrocedere momentaneamente a 5.100 dopo le voci di una possibile tregua energetica tra Russia e Ucraina. Stesso movimento anche per l'argento che se in mattinata si era spinto fino i 120 dollari l'oncia, ha poi ceduto più del 6% portandosi a 108 dollari l'oncia (entrambi i metalli poi sono tornati a crescere, alle 20 di ieri l'oro si è fermato a 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oro, argento e tech sulle montagne russe

