Südtirol-Monza mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al Druso partita bloccata

Questa sera alle 19:00 il match tra Südtirol e Monza si gioca al “Druso”. Le formazioni sono state ufficializzate, e i pronostici vedono favoriti i biancorossi di Bianco, che continuano a vincere e a consolidare il primo posto in serie B. La squadra di Castori, invece, cerca punti importanti in casa davanti ai propri tifosi. La partita è bloccata sul risultato, nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio finora.

Continua a vincere il Monza di Bianco che insieme al Venezia sta dominando il campionato di serie B, e che oggi è di scena sul campo della Südtirol di Castori. Gli altoatesini sono ad un passo dai playoff con l'ennesimo exploit di un allenatore che non finisce mai di stupire: a Carrara è arrivato solo un pareggio che interrompe la serie. Tra le fila altoatesine è da registrare l'assenza della punta Merkaj, squalificato dopo la quinta ammonizione. Out anche i mediani Martini e Zedadka, che ha rimediato un risentimento.

