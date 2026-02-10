Südtirol-Monza mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 19:00 si gioca il match tra Südtirol e Monza, due squadre di serie B. Il Monza di Bianco arriva in forma, in testa alla classifica insieme al Venezia, e punta a continuare la serie positiva. La squadra di Castori cerca punti per risalire in classifica, ma il Monza sembra avere il vento in poppa. La partita si gioca in un clima acceso, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Continua a vincere il Monza di Bianco che insieme al Venezia sta dominando il campionato di serie B, e che oggi è di scena sul campo della Südtirol di Castori. Gli altoatesini sono ad un passo dai playoff con l’ennesimo exploit di un allenatore che non finisce mai di stupire: a Carrara è arrivato solo un pareggio che interrompe la serie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

