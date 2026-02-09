Empoli-Juve Stabia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:00 si gioca l’incontro tra Empoli e Juve Stabia al Castellani, nel 24esimo turno di Serie B. La Juve Stabia viene da una serie di buone prestazioni e punta a continuare la sua crescita. L’Empoli, invece, cerca di consolidare la sua posizione in classifica e sfruttare il fattore casalingo. Le due squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi diversi, ma entrambe vogliono i tre punti.

La Juve Stabia sta effettuando una risalita importante e ora fa visita all'Empoli al Castellani nel 24esimo turno della Serie B. I campani sono reduci da otto risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi) e ora condivide il sesto posto nella classifica del campionato cadetto a 35 punti insieme al Catanzaro.

