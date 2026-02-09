Empoli-Juve Stabia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Questa sera alle 20:00 si gioca l’incontro tra Empoli e Juve Stabia al Castellani, nel 24esimo turno di Serie B. La Juve Stabia viene da una serie di buone prestazioni e punta a continuare la sua crescita. L’Empoli, invece, cerca di consolidare la sua posizione in classifica e sfruttare il fattore casalingo. Le due squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi diversi, ma entrambe vogliono i tre punti.
La Juve Stabia sta effettuando una risalita importante e ora fa visita all’Empoli al Castellani nel 24esimo turno della Serie B. I campani sono reduci da otto risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi) e ora condivide il sesto posto nella classifica del campionato cadetto a 35 punti insieme al Catanzaro. I gialloblù di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Empoli Juve Stabia
Bayern Monaco-RB Lipsia (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Questa sera il Bayern Monaco di Kompany affronta in casa il RB Lipsia di Werner nei quarti di finale di DFB Pokal.
Aberdeen-Celtic (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Questa sera alle 21, i due club si sfidano in una partita importante.
Ultime notizie su Empoli Juve Stabia
Argomenti discussi: Juve Stabia - Padova Serie BKT; Doumbia ribalta il Frosinone: il big match di Serie B va al Venezia. Il Palermo supera l'Empoli; Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.
Juve Stabia e Avellino, mercoledì si torna in campoTurno infrasettimanale del campionato cadetto: irpini in casa col Frosinone, vespe a Empoli. E domani in campo la C ... rainews.it
Info biglietti per Empoli-Juve StabiaIn vendita i biglietti per Empoli-Juve Stabia in programma mercoledì 11 febbraio alle 20:30 allo stadio Castellani; i prezzi ... pianetaempoli.it
In vendita i biglietti per Empoli-Juve Stabia, mercoledì 11 febbraio facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.