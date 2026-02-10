Athletic Bilbao-Real Sociedad mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Semifinale d’andata a San Mames
Questa sera alle 21:00 si gioca la semifinale d’andata tra Athletic Bilbao e Real Sociedad a San Mames. La Copa del Rey si avvicina alle fasi decisive e le due squadre basche si sfidano in una gara che potrebbe già indirizzare la qualificazione. Le formazioni sono pronte, e i tifosi sono in fermento, aspettando di vedere chi avrà la meglio in questa prima sfida.
La Copa del Rey sta entrando nelle ultime fasi, quelle più emozionanti: dalle semifinali non ci sarà più la gara secca ma le squadre si affronteranno su andata e ritorno. Derby basco nel primo incrocio: a San Mamès la gara d’andata tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, che si sono affrontate in questo stesso stadio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Athletic Bilbao Real Sociedad
Athletic Bilbao-Real Madrid (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a San Mamès?
Athletic Bilbao-Real Sociedad (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin vogliono continuare l’ascesa
La domenica sera si apre con il classico derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad.
