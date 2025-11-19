A Bari 2 nuovi ambulatori | dedicati a turisti lavoratori e studenti fuori sede
Il Distretto Unico di Bari può contare su due nuovi ambulatori per visite rivolte a turisti, lavoratori e studenti fuori sede, ma anche persone non residenti a Bari che hanno necessità sanitarie. Il servizio offerto dall'Asl Bari vedrà l'impegno, a rotazione, di numerosi medici del ruolo unico di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
