A Bari 2 nuovi ambulatori | dedicati turisti lavoratori e studenti fuori sede
Il Distretto Unico di Bari può contare su due nuovi ambulatori per visite rivolte a turisti, lavoratori e studenti fuori sede, ma anche persone non residenti a Bari che hanno necessità sanitarie. Il servizio offerto dall'Asl Bari vedrà l'impegno, a rotazione, di numerosi medici del ruolo unico di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovi autobus per la Città Metropolitana di Bari! Consegnati i primi due mezzi della nuova flotta del Trasporto Pubblico Locale, nell’ambito del progetto di rinnovo finanziato con 51 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I nuovi autobu - facebook.com Vai su Facebook
Tre nuovi ambulatori pediatrici all'ospedale di Acireale - Il reparto di Pediatria dell'ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l'apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all'assistenza in età ... Come scrive ansa.it