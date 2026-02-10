Studenti del ’Polo Bianciardi’ Studiare e ricordare la Shoah Poi il ’Treno della Memoria’
Gli studenti del Polo Bianciardi di Grosseto hanno celebrato il Giorno della Memoria con una serie di iniziative che hanno coinvolto tutte le classi e tutti gli indirizzi dell’istituto. Hanno studiato e ricordato la Shoah, partecipando anche al tradizionale Treno della Memoria. Il calendario di eventi è stato ricco e vario, con lo scopo di mantenere vivo il ricordo delle tragedie del Novecento.
Tante iniziative, un unico obiettivo: ricordare la Shoah e riflettere sulle tragedie del Novecento. Gli studenti del ’ Polo Bianciardi ’ di Grosseto hanno celebrato il ’ Giorno della Memoria ’ con un fitto calendario di eventi che ha coinvolto tutte le sedi e gli indirizzi dell’istituto. Tante le iniziative che si sono svolte e attività anche all’orizzonte. Ad esempio, otto studenti del ’Polo Bianciardi’ parteciperanno al Treno della Memoria dal 22 al 26 marzo, accompagnati dai referenti dei musei della deportazione e dalle sopravvissute ad Auschwitz Andra e Tatiana Bucci. Concerti, letture, visite guidate e riflessioni: gli studenti del ’Polo Bianciardi’ dimostrano che mantenere viva la memoria non è solo un dovere civile, ma un’esperienza educativa che rende protagonisti i giovani nella difesa della memoria e nella costruzione di una società più consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giorno della Memoria, Manfredi: "Ricordare è l'antidoto contro il ripetersi di tragedie come la Shoah"
Ricordare le tragedie storiche come la Shoah è fondamentale per prevenirne il ripetersi.
Ricordo della Shoah, studenti protagonisti in prefettura: "La memoria è un dovere repubblicano"
La Giornata della Memoria è un’occasione importante per riflettere sulla storia e il rispetto dei valori repubblicani.
