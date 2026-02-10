Gli studenti del Polo Bianciardi di Grosseto hanno celebrato il Giorno della Memoria con una serie di iniziative che hanno coinvolto tutte le classi e tutti gli indirizzi dell’istituto. Hanno studiato e ricordato la Shoah, partecipando anche al tradizionale Treno della Memoria. Il calendario di eventi è stato ricco e vario, con lo scopo di mantenere vivo il ricordo delle tragedie del Novecento.

Tante iniziative, un unico obiettivo: ricordare la Shoah e riflettere sulle tragedie del Novecento. Gli studenti del ’ Polo Bianciardi ’ di Grosseto hanno celebrato il ’ Giorno della Memoria ’ con un fitto calendario di eventi che ha coinvolto tutte le sedi e gli indirizzi dell’istituto. Tante le iniziative che si sono svolte e attività anche all’orizzonte. Ad esempio, otto studenti del ’Polo Bianciardi’ parteciperanno al Treno della Memoria dal 22 al 26 marzo, accompagnati dai referenti dei musei della deportazione e dalle sopravvissute ad Auschwitz Andra e Tatiana Bucci. Concerti, letture, visite guidate e riflessioni: gli studenti del ’Polo Bianciardi’ dimostrano che mantenere viva la memoria non è solo un dovere civile, ma un’esperienza educativa che rende protagonisti i giovani nella difesa della memoria e nella costruzione di una società più consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti del ’Polo Bianciardi’. Studiare e ricordare la Shoah. Poi il ’Treno della Memoria’

Ricordare le tragedie storiche come la Shoah è fondamentale per prevenirne il ripetersi.

La Giornata della Memoria è un’occasione importante per riflettere sulla storia e il rispetto dei valori repubblicani.

Liceo Bianciardi. Gli studenti vincono il contest di musicaLa classe 5°A ad indirizzo musicale del Liceo Luciano Bianciardi ha conquistato il primo posto al contest DOve FAre SOLo... La classe 5°A ad indirizzo musicale del Liceo Luciano Bianciardi ha ... lanazione.it

Giornata della memoria: al Polo Bianciardi concerti, letture, riflessioni e visite guidateGROSSETO – Sono molte le iniziative che hanno coinvolto gli studenti del Polo Bianciardi di Grosseto in occasione del Giorno della Memoria. Il 27 gennaio la giornata di commemorazione e ricordo si è a ... msn.com

La regista basca e il suo co-sceneggiatore presentano ai ragazzi del Polo Bianciardi le tecniche di animazione del film “Il sogno di Sultana”, premiato a livello internazionale. facebook