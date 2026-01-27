Ricordare le tragedie storiche come la Shoah è fondamentale per prevenirne il ripetersi. In occasione del Giorno della Memoria, si evidenzia l’importanza di mantenere vivo il ricordo attraverso iniziative nei luoghi di Napoli legati alle persecuzioni naziste, affinché le future generazioni comprendano il valore della memoria e della tolleranza.

Tempo di lettura: 2 minuti Il ricordo della tragedia della Shoah rivive nei luoghi di Napoli legati alle persecuzioni naziste. Questa mattina, in occasione del Giorno della Memoria, il sindaco Gaetano Manfredi, alla presenza del prefetto Michele di Bari e delle autorità civili e militari, ha deposto una corona di fiori nella strada di Borgo Orefici intitolata a Luciana Pacifici, la bimba nata a Napoli da una famiglia di ebrei toscani. La piccola Luciana, catturata insieme ai genitori e ad altri familiari, trascorse gran parte della sua breve vita in un campo di concentramento a Bagni di Lucca. Non aveva neppure otto mesi quando perse la vita su un convoglio diretto ad Auschwitz. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giorno della Memoria, Manfredi: “Ricordare è l’antidoto contro il ripetersi di tragedie come la Shoah”

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

