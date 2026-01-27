Ricordo della Shoah studenti protagonisti in prefettura | La memoria è un dovere repubblicano

La Giornata della Memoria è un’occasione importante per riflettere sulla storia e il rispetto dei valori repubblicani. In questa occasione, studenti di Brindisi hanno partecipato a un evento presso la Prefettura per rafforzare la consapevolezza sulla Shoah e l’importanza della memoria storica. Un momento di educazione civica volto a mantenere vivo il ricordo e a promuovere i valori di tolleranza e rispetto.

BRINDISI – Questa mattina, il Palazzo della Prefettura di Brindisi ha aperto le sue porte a numerosi studenti in occasione della Giornata della Memoria. In un momento di profonda riflessione sulla Shoah, definita dal Prefetto Guido Aprea come il "momento buio dell'umanità", le istituzioni e i.

