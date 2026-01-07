Non si tratta di abbandonare i social, ma di ripensarne il modo di viverli. In un’epoca di stanchezza digitale e desiderio di autenticità, emerge il bisogno di una presenza più genuina. Guardare il mondo senza intermedi, condividere senza eccessi, riscoprendo il valore di momenti autentici e meno esposti, per un rapporto più consapevole con le piattaforme e con se stessi.

G uardare il mondo attraverso lo schermo di uno smartphone, “postare” i momenti importanti della propria vita, credendoli reali solo se vengono condivisi. Se la tecnologia, i social, l’Intelligenza Artificiale, stanno ormai da anni modificando il nostro modo di vedere il quotidiano, c’è un trend interessante che si sta diffondendo, anche se ancora in sordina: scomparire. Nel 2026, pare, che il nuovo vero “lusso” sia proprio allontanarsi dai , dalle stories e dall’ansia da aggiornamento continuo. Non si tratta di una fuga improvvisa dai social network, né di una crociata contro la tecnologia. È qualcosa di più sottile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è una fuga dai social, ma un nuovo modo di abitarli. Tra stanchezza digitale e bisogno di autenticità, torna il fascino di una vita meno esposta

Leggi anche: Ha progettato un nuovo modo - circolare - di "vivere in cascina", basato su agricoltura rigenerativa e social housing. Una soluzione allo spopolamento delle campagne, e una risposta al diffuso desiderio di fuga dalle città

Leggi anche: Nei prossimi anni il Paese avrà bisogno di profili qualificati, ma solo il 28% dei nuovi occupati ha una laurea. Il salone dedicato ai giovani e all’orientamento prova a indicare una rotta per colmare il divario tra formazione e impresa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capotreno ucciso a Bologna identificato il presunto killer in fuga | è Marin Jelenic un senza fissa dimora; Chi è Jelenic Marin il pregiudicato croato sospettato di aver ucciso un capotreno a Bologna; Chi è Jelenic Marin il ricercato per aver ammazzato il capotreno a Bologna; Marin Jelenic chi è il presunto killer di Alessandro Ambrosio | So che sono ricercato ma non so perché La fuga finita in 24 ore.

Clienti in fuga dopo pranzi e cene. Fioccano gli appelli dei titolari sui social - facebook.com facebook