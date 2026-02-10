Studenti con alto potenziale sarà necessario attivare dei Piani di studio personalizzati Il Disegno di legge arriva in Aula

La 7ª Commissione Cultura ha deciso di chiudere l’esame della proposta di legge che riguarda gli studenti con alto potenziale. Ora il testo passa in Aula, dove si discuterà di introdurre piani di studio personalizzati per aiutare questi ragazzi a sviluppare al meglio le proprie capacità. La proposta mira a garantire un supporto più mirato nelle scuole italiane, perché molti studenti con talento hanno bisogno di strumenti su misura per non restare indietro.

La 7ª Commissione Cultura ha chiuso l'esame della proposta di legge che introduce misure a favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Al termine dei lavori, il testo è stato trasmesso all'Aula, dove è atteso per la discussione e la votazione definitiva.

