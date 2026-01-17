Approvato il disegno di legge per il riconoscimento dei caregiver familiari

Il Governo ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento dei caregiver familiari, proposta promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Questa normativa mira a riconoscere ufficialmente il ruolo di chi assiste un familiare con disabilità, garantendo tutele e diritti specifici. L’approvazione rappresenta un passo importante per valorizzare il contributo dei caregiver nell’ambito delle politiche di assistenza e supporto alle persone con disabilità.

Maurizio Piasini, Capo Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Lombardia: "Norma che dà dignità alle tante Persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità eo in condizione di non autosufficienza" "Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del Caregiver familiare, promosso dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di una norma che dà dignità alle tante Persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità eo in condizione di non autosufficienza". Lo afferma Maurizio Piasini, Capo Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Lombardia.

Riconoscimento Caregiver familiari, Sara Foscolo (Lega): "E' una priorità, risposta dignitosa per tante persone" - "Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega e al Ministro Locatelli questo Governo ha gettato le basi per dare una risposta idonea e appropriata" ... savonanews.it

Approvato il disegno di legge per il riconoscimento del caregiver familiare – Inclusione in Onda

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge delega per la riforma del Servizio sanitario nazionale. Tra le novità: nuovi ospedali di terzo livello, maggiore integrazione tra ospedale e territorio, più attenzione alla cronicità e alle reti di cura specialistic - facebook.com facebook

Approvato dal #CDM il disegno di legge sui #caregiver, ovvero coloro che assistono un familiare non autosufficiente x.com

