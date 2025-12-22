Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita hanno arrestato El Joudi Walid, 18 anni, residente a San Salvatore Telesino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari, nel corso della quale sono state rinvenute e sequestrate circa 300 grammi di marijuana, 150 grammi di crack e 5 grammi di hashish, quantitativi ritenuti incompatibili con l’uso personale. Al termine delle attività di rito, su disposizione del Pubblico Ministero, dottoressa Marcaccio, il giovane è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz dei Carabinieri: scoperto un “deposito” di droga in casa, 18enne arrestato

