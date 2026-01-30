Convegno remigrazione alla Camera opposizioni occupano sala stampa | stop all’evento

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di PD, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa per bloccare una conferenza sul tema della remigrazione. Mentre cercavano di fermare l’evento, hanno cantato Bella Ciao, creando scompiglio tra i presenti. La situazione resta tesa, con nessuna soluzione immediata all’orizzonte.

(Adnkronos) – Deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione, intonando Bella Ciao. Alcuni, come il senatore del Pd Filippo Sensi, hanno mostrato una copia della Costituzione. In apertura di seduta, l'opposizione aveva lanciato un appello in extremis alla presidenza della Camera perché intervenisse per fermare lo ''scempio'' di ''aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti''. Per “motivi di ordine pubblico” sono state quindi sospese le conferenza stampa previste in sala stampa alla Camera, compresa quella sulla remigrazione delle 11.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Oggi a Montecitorio si respira aria di tensione.

