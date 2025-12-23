Ritornate a Gesù uno striscione di protesta davanti alla scuola che ha modificato Jingle Bells Indaga la Digos

Nella scuola primaria di Reggio Emilia, uno striscione con la scritta “Ritornate a Gesù” è stato esposto di fronte all’istituto, in risposta alla modifica della canzone natalizia “Jingle Bells” senza riferimenti religiosi. La Digos sta indagando sull’episodio, che ha suscitato discussioni sul rispetto delle tradizioni e sulla libertà di espressione durante le attività scolastiche.

Davanti alla scuola primaria di Reggio Emilia dove è stata modificata la canzone natalizia togliendo il riferimento a Gesù, è comparso uno striscione con una scritta rivolta direttamente al contenuto dei canti natalizi eseguiti durante le attività scolastiche: "Ritornate a Gesù". A firmarlo è un gruppo che si autodefinisce "Comunità militante Sacrificio e Fedeltà". Il loro simbolo, una freccia che richiama anche una croce, è visibile anche su giacche e materiali pubblicati online. Sul caso ora indaga la Digos. Alla primaria San Giovanni Bosco giovedì sera l'incursione di un gruppo di estrema destra che ha affisso uno striscione: "Ritornate a Gesù". Un gesto che si inserisce nella polemica sul canto natalizio della recita riscritto nel rispetto di tutte le religioni.

