Teatro Manicomics doppio spettacolo di circo contemporaneo e danza

Venerdì 9 gennaio alle ore 21, il Teatro Manicomics ospita un doppio spettacolo con Davide Milani e Marzia Zambianchi. La serata propone “Ittiocracy”, un'esibizione di circo contemporaneo e danza, che esplora il senso di isolamento e la ricerca di identità. Un’occasione per assistere a performance che uniscono tecnica e espressività in un contesto sobrio e raffinato.

Davide Milani in "Ittiocracy", spettacolo di circo contemporaneo e danza«Mi sento un pesce fuor d'acqua.Non so che pesci prendere, ma se dormo non piglio pesci. Sono sano come un pesce ma.

